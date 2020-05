"Invisibili, il Covid sommerso", lo speciale di Sky Tg24

Si intitola “Invisibili, il Covid sommerso” l’inchiesta realizzata da Diletta Giuffrida in onda sabato 16 maggio alle ore 21 e domenica 17 alle ore 16.30 su Sky Tg24. Un reportage che racconta le testimonianze drammatiche dei malati di Coronavirus "prigionieri" a casa e rimasti fuori dalle statistiche ufficiali, così come le voci dei medici che li hanno assistiti. Un modo per capire cosa non ha funzionato nel sistema sanitario durante i primi mesi dell'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - GRAFICHE)