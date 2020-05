Meteo, le previsioni di mercoledì 6 maggio. VIDEO

Mercoledì l'avanzata dell'anticiclone africano verrà temporaneamente frenata dall'arrivo di aria più fresca che innescherà dei temporali, talvolta violenti, su molte regioni del Centro Nord. Le aree più colpite saranno le Alpi e Prealpi, Il Triveneto, l’Emilia, le regioni adriatiche, i rilievi appenninici, localmente anche il Lazio. Successivamente l'alta pressione si riprenderà la scena riportando il bel tempo, ma soprattutto un graduale aumento delle temperature. I valori massimi saliranno fino a raggiungere 26-27 gradi al Nord Ovest (sabato a Torino e Milano), in Toscana, al Nord Est (ad esempio a Bologna e Ferrara) e valori ancora più alti al Sud con punte di 30 gradi in Sicilia e Puglia.

Le previsioni al Nord

Temporaneo peggioramento sulle regioni settentrionali, soprattutto sul versante orientale. Piovaschi e temporali sulle Alpi in sconfinamento alle vicine pianure. Piogge in mattinata sulla Romagna. Temperature in calo con massime tra 19 e 22 gradi.

Le previsioni al Centro

Molto nuvoloso con possibilità di piogge sull’area adriatica e sui rilievi appenninici. Dal pomeriggio possibili fenomeni anche sulla parte tirrenica. Tendenza al miglioramento a fine giornata. Temperature in calo sull’Adriatico (19-20 gradi) invariate altrove.

Le previsioni al Sud

Veloce passaggio perturbato anche al Sud. Penalizzate dalla pioggia la Puglia, il Molise, la Basilicata. Più sole sul versante tirrenico e in Sicilia. Temperature molto miti con valori compresi tra 22 e 27 gradi.