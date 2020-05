Nei prossimi giorni un poderoso campo anticiclonico proveniente dall'Africa invaderà il Mediterraneo portando la prima vera ondata di caldo sulla Spagna e buona parte d’Italia. Martedì il tempo sarà soleggiato ovunque a parte un modesto passaggio nuvoloso al Nord. Mercoledì l'anticiclone verrà disturbato da un temporaneo ingresso di aria più con cielo coperto al Settentrione e sulle regioni adriatiche, con qualche pioggia sull'Emilia, sulle Alpi occidentali e lungo il versante adriatico centrale. Nei giorni successivi e almeno fino a domenica 10 l'alta pressione sub-tropicale tornerà a riscaldare e a proteggere tutte le regioni. Le temperature subiranno un importante incremento da venerdì 8 e per tutto il weekend. I termometri di giorno saliranno fino a 28 gradi in Emilia, in Toscana, sul Lazio, in Sicilia, in Puglia e in Calabria. Nelle zone interne della Sicilia i valori massimi potrebbero superare la soglia dei 30 gradi.

Le previsioni al Nord

Tempo generalmente soleggiato e molto mite con il disturbo di nuvole al Nord Ovest nella prima parte della giornata. Non sono previste piogge, salvo qualche rovescio sulle Alpi di confine. Massime molto alte e sopra la norma con punte di 26 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata di sole, un po' ventosa sull’area tirrenica. Nubi sulla Toscana settentrionale ma senza precipitazioni. Bel tempo ovunque e temperature in rialzo comprese tra 24 e 27 gradi.

Le previsioni al Sud

Torna protagonista l’alta pressione con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Punte di 27 gradi in Sardegna. Massime in aumento su tutte le regioni con valori compresi tra 21 e 25 gradi.