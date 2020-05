Un’esplosione si è verificata intorno alle 20 di oggi in una palazzina di tre piani in via Giangiacomo Carissimo a Marino, uno dei paesi dei Castelli Romani, nella città metropolitana di Roma. Secondo quanto si apprende, una donna sarebbe in gravi condizioni mentre e una mamma con una bambina sono rimaste ferite in maniera non grave.

Forse una fuga di gas

Sul posto carabinieri, polizia, 118 e vigili del fuoco, che stanno scavando tra le macerie per cercare eventuali altre persone coinvolte. Secondo le prime ipotesi, a causare l’esplosione potrebbe essere stata una fuga di gas. In totale sarebbero sei gli appartamenti coinvolti.

🔴 #Marino (RM) #4maggio 19:56, soccorse due donne e una bambina per il crollo parziale di un edificio nel centro storico: #vigilidelfuoco al lavoro con squadre ordinarie, team #usar (Urban Search and Rescue) e cinofili pic.twitter.com/hReZjBNNrN — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 4, 2020

(Foto: Google Earth)

Data ultima modifica 04 maggio 2020 ore 21:15