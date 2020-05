La divisione delle classi, metà in aula e metà online, annunciata dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, "è quello che noi chiamiamo lo scenario zero, lo scenario di partenza". È quanto ha spiegato all'Ansa Patrizio Bianchi, presidente della task force del ministero dell'Istruzione che sta lavorando sulla riapertura delle scuole a settembre (CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA: LE GRAFICHE).

No a classi pollaio, 10-12 per classe

L'attuale situazione, aggiunge poi Bianchi, "ha evidenziato tutta una serie di problemi che nella scuola italiana c'erano già da anni”. Sono 10 anni "che diciamo che la dimensione ideale di una classe è di 10-12 bambini, per superare quelle che, con un'espressione che io odio, vengono chiamate le 'classi pollaio'. Questa può essere un'occasione, ci sono tante sperimentazioni, anche per provare ad andare oltre le classi. C'è poi il problema dell'edilizia scolastica, che andrà affrontato con uno sguardo pluriennale, ma che ci portiamo dietro da tantissimo tempo” (LE SCELTE DELLE REGIONI PER LA FASE 2 - LO SPECIALE SCUOLA DI SKY TG24 - MATURITÀ AL VIA IL 17 GIUGNO - ALL'ESAME DI STATO NON SERVONO LE MASCHERINE).

"Patti territoriali per trovare nuovi spazi"

In vista della riapertura delle scuole, "dobbiamo sforzarci di fare dei patti territoriali per utilizzare gli spazi che esistono”, ha poi aggiunto Bianchi a proposito delle modalità di riapertura delle scuole, per garantire il distanziamento fisico. "Per fare un esempio - ha proseguito - c'è un liceo di Palermo, a Ballarò, che ha un corso musicale. Già prima di questa emergenza aveva difficoltà di spazi, stiamo facendo un ragionamento con il Teatro Massimo per provare a ipotizzare delle soluzioni”. "Abbiamo chiesto che il ministero metta a disposizione un'unità speciale per aiutare i singoli presidi a organizzarsi al meglio. C'è un problema di formazione, per aiutare i nostri studenti a uscire da questo trauma”, è la richiesta della task force per la scuola. "Nella fase della ripartenza - ha sottolineato Bianchi - sarà centrale il tema dell'autonomia scolastica. Noi siamo un comitato di esperti che è in scadenza al 31 luglio, vogliamo fornire al ministero, auspicabilmente prima di quella data, una road map per mettere le scuole nelle condizioni di funzionare, garantendo a tutti gli studenti di poter usufruire al meglio delle condizioni che possiamo offrire" (BANDI PER 62MILA NUOVI DOCENTI - ALLA MATURITÀ NIENTE MEMBRI ESTERNI - MATTARELLA: "SCUOLE CHIUSE SONO UNA FERITA").

Presidi: "Perplessi su maturità in presenza"

Prima di luglio, comunque, c'è da affronatre la Maturità 2020. I presidi hanno manifestato "notevoli perplessità" sulla scelta degli esami in presenza, annunciata dalla ministra dell'Istruzione. Hanno chiesto di "definire specifici protocolli di sicurezza inerenti gli strumenti, le procedure e le connesse responsabilità". "Non possiamo lasciare sole le scuole, e i dirigenti che ne gestiscono l'attività, nel decidere come organizzarsi. Non possiamo accettare un aggravio di responsabilità ulteriore e, soprattutto, evitabile", ha dichiarato l'Associazione nazionale dei presidi, per la quale "servono regole chiare e servono subito".

