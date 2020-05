Uno sciame sismico tra i 2.2 e 2.8 della scala Richter sta investendo il territorio dell'Emilia Romagna nelle ultime ore. La prima scossa di oggi è stata all'1.54 di notte a Montechiarugolo in provincia di Parma e segnava 2.2 sulla scala sismica, come segnala l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. All'alba si è avvertito un terremoto di 2.6 anche a Felino e intorno alle 8 del mattino a San Paolo d'Enza in provincia di Reggio Emilia. Non sono stati registrati danni a persone e a edifici per il momento.

I Comuni interessati

Oltre a Montechiarugolo e Felino, in provincia di Parma, le scosse sono state avvertite anche a Lesignano de' Bagni, Sala Baganza, Traversetolo, Fidenza. A Felino due scosse ravvicinate di cui la più intensa di 2.8 alle ore 13.55. Leggero sisma avvertito anche nella provincia di Reggio Emilia: a San Paolo d'Enza con 2.1, a Canossa con intensità di 2.4 e a Vezzano sul Crostolo alle ore 14.04 con 2.2 sulla scala Richter.