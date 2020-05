Cala ancora il numero dei malati di coronavirus in Italia: altri 608 in meno in un giorno, a quota 100.943. Il rapporto tra tamponi fatti e positività scende al 2,6%. Calano anche i ricoveri in intensiva: sono 1.578, 116 in meno. Aumentano i guariti, +2.304. Registrati altri 269 decessi, per un totale di 28.236 ( IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 1 MAGGIO ). Per il premier Conte "con il rispetto delle regole, in alcuni territori si potrà rallentare notevolmente la curva del contagio e alcune attività potrebbero ripartire prima del previsto". Il governatore del Veneto Zaia : “Alle giuste condizioni il Veneto può riaprire tutto" e si "andrà verso la riapertura differenziata tra le regioni".