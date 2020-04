Botta e risposta social tra Maurizio Gasparri e Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. L'ex vicepresidente del Senato qualche ora fa ha twittato dal suo profilo: "Sì, riprese iniziative legali contro @Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui". Un annuncio che ha trovato risposta quasi immediata in una serie di stories apparse sul profilo Instagram del rapper, marito di Chiara Ferragni. Fedez prima ribatte con ironia ("Se non lo pagassimo con i nostri soldi da 10 anni mi farebbe anche ridere"), salvo poi sfociare in qualche insulto.

Fedez: "Non so perché mi voglia fare causa"

Il rapper spiega ai suoi follower di non avere idea delle motivazioni dietro all'annuncio di Gasparri e infine ricorda, postando un vecchio tweet del senatore, quando aveva "dato pubblicamente della cicciona obesa a una ragazza minorenne". Al momento Gasparri non ha, a sua volta, risposto alle parole di Fedez.