Meteo, le previsioni di giovedì 23 aprile

Nella giornata di giovedì 23 aprile, il bel tempo prevarrà al Nord, mentre le condizioni meteo saranno più instabili al Centro, in particolare su Abruzzo, Molise e basso Lazio, e al Sud. Attesi miglioramenti in Sicilia per il pomeriggio (LE PREVISIONI).

Il meteo al Nord

Al Nord prevale il bel tempo, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. Per le temperature, valori massimi in aumento fino a 20°C sulle zone pianeggianti. A Milano giornata soleggiata, come anche a Torino.

Il meteo al Centro

Un vortice ciclonico si allontana dalle zone del Centro, con il tempo che rimane spiccatamente instabile su Abruzzo, Molise e basso Lazio con la possibilità di rovesci o locali temporali. Piovaschi e schiarite interesseranno le Marche, qualche rovescio o temporale anche in Sardegna. Più soleggiato in Toscana e in serata cielo sereno un po' ovunque. Per le temperature, valori massimi in aumento, fin oltre i 20°C in Toscana. Più fresco lungo le coste. A Roma attesa la pioggia, mentre a Firenze splenderà il sole.

Il meteo al Sud

Al Sud, un vortice ciclonico porta rovesci, temporali forti, locali grandinate e nubifragi su gran parte delle regioni. In Sicilia il tempo tenderà a migliorare nel pomeriggio a partire dai settori occidentali. Temperature sotto la media con valori massimi al di sotto del 18°C. A Napoli giornata nuvolosa e di pioggia, così come a Palermo.