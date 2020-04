Per la giornata di mercoledì la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per condizioni meteo avverse sulla Sicilia, la Sardegna orientale, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Marche Meridionali. In queste regioni sono attesi fenomeni molto intensi con piogge accompagnate da forti raffiche di vento. Non esclusi locali nubifragi e temporali. Sono gli effetti di una bassa pressione stazionata sul Tirreno centrale che continua a determinare giornate perturbate su buona parte del Centro Sud. Mercoledì il tempo migliorerà invece al Nord con sole e clima più mite. Da venerdì la situazione si normalizzerà su tutto il Paese e ci attendiamo un weekend più soleggiato e caldo. Vediamo ora il dettaglio del tempo previsto martedì ricordando di seguire sempre le disposizioni nazionali per contrastare l'epidemia di coronavirus rimanendo a casa. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Le previsioni al Nord

Buone notizie per le regioni settentrionali, dove il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Anche le temperature saliranno di qualche grado. Annuvolamenti ma senza piogge sono previsti in Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna. Massime comprese tra 17 e 21 gradi.

Le previsioni al Centro

L’alta Toscana e le alte Marche saranno risparmiate dal maltempo. Altrove sono attese piogge a tratti molto abbondanti. Piovoso anche in Sardegna con mari molto mossi o agitati. Temperature comprese tra 14 e 18 gradi

Le previsioni al Sud

Molto instabile sulle regioni meridionali con piogge e rovesci anche molto forti. Temporali attesi in Puglia. Venti sostenuti di direzione orientale. Massime comprese tra 15 e 20 gradi.