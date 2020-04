Meteo, le previsioni di lunedì 20 aprile. VIDEO

Lunedi si prevede cielo coperto su gran parte dell'Italia con qualche temporanea apertura solo all'estremo Sud. Pioverà diffusamente al Nord Ovest, in Emilia Romagna, al Centro, in Sardegna, Campania e nord della Puglia. Altrove i fenomeni saranno più radi e più. In Piemonte nella notte il limite della neve scenderà in montagna intorno ai 1500 metri. Le temperature massime saranno in netta diminuzione con calo anche di 8-10 gradi sulle regioni settentrionali. Venti di bora sull’alto Adriatico. Il maltempo è destinato a durare a lungo, soprattutto al Centro Sud. La probabile formazione di un ciclone interesserà, con pioggia e vento, buona parte delle regioni centro meridionali per quasi tutta la settimana. Un motivo in più per rimanere a casa e osservare le disposizione restrittive dovute all'emergenza coronavirus. (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Le previsioni al Nord

Nuvoloso e piovoso quasi ovunque. In serata attenuazione del maltempo a partire dalle regioni orientali. Ventoso sul triestino. Temperature in calo di diversi gradi con massime comprese tra 14 e 18 gradi.

Le previsioni al Centro

Maltempo in arrivo anche sulle regioni centrali. Sono previste piogge diffuse e insistenti, a tratti forti. Temperature in calo con massime tra 14 e 18 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo in peggioramento anche al Sud con locali rovesci su Sardegna e Sicilia occidentale. Le temperature rimarranno ancora piuttosto elevate con pochi e locali diminuzioni. Le massime saranno comprese tra 18 e 24 gradi.