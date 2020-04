Le previsioni meteo del weekend dal 18 al 19 aprile

Il weekend del 18 e 19 aprile vedrà cieli prevalentemente coperti su gran parte del Paese. Non sono previste precipitazioni importanti, ma ci sarà qualche pioggia sparsa sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Le temperature registreranno un complessivo aumento, con massime generalmente comprese tra i 20 e i 27 gradi (LE PREVISIONI). Ricordiamo sempre che bisogna rimanere in casa e limitare le uscite, come da decreto del Governo.

Le previsioni di sabato 18 aprile

Le previsioni al Nord

Variabile al Nord. Al mattino cieli sereni o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni, tranne sulla Liguria, dove sono attesi i primi addensamenti. Nubi in arrivo su tutta l’area nel pomeriggio, con rovesci previsti solo sull’arco alpino, più sereno su Emilia-Romagna e Veneto. Tempo stabile in serata, con nubi sparse e qualche pioggia sulle coste a Nord Ovest. Temperature in aumento con massime comprese tra i 20 e i 26 gradi. Venti moderati da Sud Est e mari da poco mossi a mossi. Parzialmente nuvoloso a Milano e Torino, con temperature di 25 e 21 gradi.

Le previsioni al Centro

Nuvolosità al Centro. Nubi sparse sul versante tirrenico, con possibilità di qualche pioggia sulla Toscana, sereno il versante adriatico. Nel pomeriggio ancora nubi e pioviggini sulla Toscana e sulla Sardegna. Cieli nuvolosi anche in serata soprattutto su Umbria, Lazio e Toscana. Temperature in aumento con massime comprese tra i 24 e i 26 gradi. Venti deboli da Sud e mari poco mossi. Parzialmente nuvoloso e 22 gradi a Roma, nuvoloso e 24 gradi a Firenze.

Le previsioni al Sud

Prevalentemente sereno al Sud. Al mattino sole su tutta l’area meridionale. Il bel tempo proseguirà anche nel pomeriggio. In serata è atteso invece qualche addensamento di nubi su Puglia, Molise e Campania. Temperature in aumento con massime comprese tra i 20 e i 24 gradi. Venti deboli di direzione variabile e mari poco mossi. Per lo più soleggiato a Napoli e Palermo, con temperature di 23 e 21 gradi.

Le previsioni di domenica 19 aprile

Le previsioni al Nord

Nuvoloso al Nord. Al mattino nubi sparse su tutta l’area settentrionale. Nel pomeriggio è attesa qualche pioggia sul settore appenninico, più asciutto altrove. In serata i cieli resteranno nuvolosi su gran parte delle regioni, ma non sono previste ulteriori precipitazioni. Temperature stazionarie con massime comprese tra i 20 e i 26 gradi. Venti moderati da Sud Est e mari mossi. Parzialmente nuvoloso a Milano e Torino, con temperature di 25 e 19 gradi.

Le previsioni al Centro

Nubi anche al Centro. Nuvoloso dal mattino con deboli piogge su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio il tempo sarà ancora instabile soprattutto nell’entroterra e con qualche pioggia locale sulla Sardegna. In serata continuerà qualche pioggia su Lazio e Sardegna, nuvoloso ma senza precipitazioni altrove. Temperature in aumento, con massime comprese tra i 24 e i 27 gradi. Venti moderati da Sud Est e mari mossi. Pioggia a Roma e a Firenze, con temperature di 21 e 24 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo variabile al Sud. Al mattino nubi sparse su diverse regioni e qualche debole pioggia sulla Campania. Nel pomeriggio proseguiranno le stesse condizioni, con tempo più soleggiato in Calabria. In serata tempo stabile ovunque tranne che per qualche debole pioggia in Sicilia. Temperature in aumento con massime comprese tra i 21 e i 25 gradi. Venti moderati da Sud e mari mossi. Nuvoloso e 24 gradi a Napoli, parzialmente nuvoloso e 23 gradi a Palermo.