Dopo la veloce fase di maltempo che ha caratterizzato le prime giornate della settimana, la pressione tornerà aumentare su tutta Italia. I venti freddi settentrionali si attenueranno, ma manterranno un clima più fresco rispetto ai giorni scorsi. Le temperature massime non saliranno oltre i 13 gradi lungo le coste adriatiche, fino a 16 sulla Pianura Padana e sotto i 20 gradi sul resto del Paese. Le cose cambieranno da giovedì quando il ritorno dell'alta pressione riporterà oltre al bel tempo, anche un clima sempre più mite. Fino al weekend il tempo sarà prevalentemente asciutto e in gran parte soleggiato. Le temperature saliranno gradualmente con valori massimi che torneranno a raggiungere i 23-24 gradi su gran parte delle città di pianura, ma fino a 29-30 sulle zone interne delle Isole maggiori. Il bel tempo, comunque, non deve rappresentare una tentazione per tutti noi a cui è richiesto di rimanere in casa a causa dell'emergenza Coronavirus.

Le previsioni al Nord

Giornata primaverile con prevalenza di sole su tutte le regioni. Pochi disturbi salvo il transito di innocue velature senza precipitazioni. Temperature in aumento con valori compresi tra 18 e 22 gradi.

Le previsioni al Centro

Ampio soleggiamento su tutte le regioni con venti in decisa attenuazione. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulla Sardegna ma senza piogge. Massime in aumento cin picchi di 23 gradi.

Le previsioni al Sud

Deciso miglioramento del tempo che sulle regioni meridionali. Insisteranno degli annuvolamenti sulla Sicilia nord orientale ma con tendenza a cieli sereni. Temperature stazionarie, in attesa del forte aumento previsto nel weekend. Massime comprese tra 15 e 20 gradi.