Cresce ancora il numero dei decessi tra gli operatori sanitari da quando è iniziata la pandemia di coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - IL CONTAGIO IN ITALIA: GRAFICHE). Secondo quanto riportato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), che aggiorna il bollettino quotidianamente, altri 4 medici sono morti portando il totale a quota 120. Le ultime vittime sono due medici di famiglia, un odontoiatra, e un medico Serd. La lista della Fnmoceo include medici in attività, pensionati e medici pensionati richiamati in attività o comunque impegnati nell'emergenza.

Morti altri due infermieri, il totale sale a 30

Secondo quanto riferito dalla Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (Fnopi), invece, dopo le feste di Pasqua, sono morti altri due infermieri, facendo salire così il totale a 30. Il 34% degli infermieri che hanno perso la vita per il contagio, rileva la Fnopi, lavorava in Residenze per anziani Rsa e strutture territoriali (LE FOTO SIMBOLO DELL'EMERGENZA).