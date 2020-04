In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 147.577 (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - GRAFICHE CON I NUMERI DEI CONTAGI). Di questi, 98.273 sono i contagiati attuali. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.985, per un totale di 30.455. Il totale delle vittime è di 18.849, 570 in più rispetto a ieri. Sono 3.497 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 108 in meno rispetto a ieri, il dato è in calo per il sesto giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 28.242 sono poi ricoverati con sintomi - 157 in meno rispetto a ieri - e 66.534 sono in isolamento domiciliare. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio (COME LEGGERE I NUMERI - DOMANDE E RISPOSTE DEGLI ESPERTI - LE FOTO SIMBOLO - LA MAPPA DEI CONTAGI IN ITALIA).

I dati regione per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che sono i pazienti attualmente positivi sono:



29.530 in Lombardia

13.350 in Emilia-Romagna

10.647 in Veneto

11.576 in Piemonte

3.316 nelle Marche

5.822 in Toscana

3.301 in Liguria

3.633 nel Lazio

2.963 in Campania

1.398 in Friuli Venezia Giulia

1.994 in Trentino

1.317 in provincia di Bolzano

2.363 in Puglia

1.967 in Sicilia

1.635 in Abruzzo

752 in Umbria

602 in Valle d'Aosta

876 in Sardegna

786 in Calabria

193 in Molise

279 in Basilicata

Le vittime

Quanto alle vittime, se ne registrano:

10.238 in Lombardia

2.397 in Emilia-Romagna

793 in Veneto

1.532 in Piemonte

682 nelle Marche

454 in Toscana

709 in Liguria

231 in Campania

263 nel Lazio

179 in Friuli Venezia Giulia

238 in Puglia

191 in provincia di Bolzano

148 in Sicilia

199 in Abruzzo

52 in Umbria

107 in Valle d'Aosta

275 in Trentino

65 in Calabria

69 in Sardegna

13 in Molise

15 in Basilicata

Borrelli: "Cala la pressione sugli ospedali"

Dopo aver letto i dati del bollettino, il capo della protezione Civile, Angelo Borrelli, ha sottolineato il calo dei ricoveri sia nelle terapie intensive sia negli altri poli ospedalieri dei malati con Covid 19: "I dati ci confermano il calo della pressione ospedaliera iniziato ormai una settimana fa".