Nulla da fare all'eurogruppo: dopo 16 ore di videoconferenza, resta la spaccatura sugli strumenti per affrontare la crisi economia da Covid. L'Olanda ribadisce il no agli eurobond, si riprede domani. La curva del contagio ha iniziato a scendere ( Il bollettino della Protezione civile ): i casi totali sono 135.586, le persone attualmente positive 94.067, i decessi17.127, 604 in 24 ore. Il commissario all'emergenza Domenico Arcuri smorza gli entusiasmi: "Resteremo in casa anche a Pasqua". E poi avverte: "Porteremo le mascherine ancora per molto tempo". Ora il Paese si avvia verso la fase 2 che, probabilmente sarà a due step: il primo, dopo Pasquetta, per le attività produttive e il secondo, forse a maggio, per riprendere a spostarsi e ad uscire di casa ( LO SPECIALE MAPPA DEL CONTAGIO ).