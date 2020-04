Emergenza coronavirus, la trafila alle dogane delle mascherine

All’inizio dell’emergenza coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - Ministro d'Incà a Sky Tg24: "Prudenza sulle riaperture, il bonus aumenterà"), l’Agenzie delle Dogane – come previsto dal Decreto Cura Italia – aveva il potere di requisire tutti dispositivi di protezione individuale che entravano nel nostro Paese, mascherine comprese, per consegnarle alla Protezione Civile. Lo scopo era duplice: evitare speculazioni e destinare questo materiale, gratuitamente, alle strutture ospedaliere maggiormente in affanno.

L'indennità calcolata sul prezzo del 31 dicembre 2019

In cambio, agli imprenditori che avevano importato dalla Cina il materiale, pagando la fornitura in contanti, si stabiliva che sarebbe stata corrisposta un'indennità pari al prezzo della merce del 31 dicembre 2019, dunque molto più basso del valore di mercato di adesso. A quel punto, col timore di perdere la merce, di vedersi riconosciuto un ingiusto indennizzo - inferiore all’attuale prezzo di mercato, gli importatori iniziano a bloccare i propri ordini. E l’Italia – che aveva iniziato con largo anticipo rispetto agli altri paesi, a rifornirsi anche di mascherine – perde tempo e forniture essenziali per fronteggiare l’emergenza.

Il parziale passo indietro del 28 marzo

Fin quando il Commissario per l’emergenza, il 28 marzo, emette una circolare con la quale fa parziale marcia indietro e dispone che alle dogane, per Regioni, Asl, Enti e soggetti di pubblico interesse, non venga più requisito alcun dispositivo di protezione. E che la merce importata e ad essi destinata venga velocemente sdoganata. Quindi problema risolto? No. La circolare in questione si presta infatti a dubbi interpretativi, genera confusione alle Dogane ed esclude molte categorie di lavoratori che in questi giorni continuano a prestare la loro opera tra mille difficoltà e senza alcuna protezione. E soprattutto, come testimoniano molti importatori, la requisizione di mascherine importate dall’estero prosegue.