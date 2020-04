Dal 4 aprile spesa vietata per chi non ha la mascherina. Lo prevede l'ultima ordinanza del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. La regola vale anche per l'acquisto di farmaci o per un pacchetto di sigarette. I dispositivi di protezione individuale potranno essere anche autoprodotti, a patto che "siano capaci di coprire efficacemente e completamente sia il naso, che la bocca" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE CON I NUMERI DEI CONTAGI).

Le altre misure: da sanificazione delle strade ai cimiteri chiusi

Dal 4 aprile, per far fronte alla carenza registrata in città, il Comune distribuirà agli ingressi dei mercati civici mascherine fino a esaurimento scorte. Nell'ordinanza viene stabilito inoltre che i lavoratori delle attività economiche dovranno essere dotati anche di guanti. Prevista anche la sanificazione delle strade, "prioritariamente, delle aree prospicienti ospedali, ambulatori, centri commerciali, mercati ed ipermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed uffici pubblici", così come delle pensiline del trasporto pubblico locale dell'azienda Ctm e dell'arredo urbano. Nel documento, il primo cittadino conferma la chiusura dei cimiteri, dei parchi e delle aree cani, lo stop ai negozi di alimentari le domeniche e ribadisce che "è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute".