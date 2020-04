Meteo, le previsioni di venerdì 3 aprile. VIDEO

Da venerdì le temperature torneranno gradualmente a salire. L’affondo artico che ha portato maltempo e neve in collina su molte regioni sta per abbandonare il nostro Paese. Un campo di alta pressione, sinonimo di bel tempo e temperature miti, si sta rinforzando sul Centro Nord Italia. Il Meridione soffrirà per altre 24 ore con gli ultimi rovesci freddi all’estremo Sud e le isole. Ma anche qui, a partire dal weekend, assisteremo ad un miglioramento.

Tendenza a medio termine

Per tutta la prossima settimana non ci dovrebbero essere grossi cambiamenti. Il tempo proseguirò soleggiato e mite e le temperature che si porteranno su valori oltre la norma fino a toccare e superare i 20 gradi in molte località.

Le previsioni al Nord

Sara una bella giornata di sole che anticiperà un weekend dai tratti primaverili. Nubi sui rilievi ma senza precipitazioni. Temperature in aumento di qualche grado con valori massimi compresi tra 14 e 18 gradi.

Le previsioni al Centro

Giornata caratterizzata dal bel tempo con nuvole residue in Appennino. Temperature sempre più dolci (anche al mattino) e valori diurni compresi tra 14 e 18 gradi.

Le previsioni al Sud

Nuvolosità irregolare sulle regioni meridionali ancora interessate da flussi freddo e instabili. Qualche pioggia interesserà la Sardegna meridionale, la Sicilia, la Calabria ionica e il Salento. Tempo migliore altrove. Massime stabili e comprese tra 10 e 16 gradi.