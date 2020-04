Il cantautore Amedeo Minghi, 72 anni, si trova al momento ricoverato in ospedale. Lo ha fatto sapere lui stesso in un video pubblicato su Facebook, in cui ringrazia i fan per avergli fatto sentire il loro supporto: “Sapervi accanto per me è molto importante - dice l’artista, con voce affaticata - Ritrovarvi e stare insieme su questa pagina è un grande piacere”.

“Non ho il coronavirus”

Nel video Minghi appare con una mascherina che lui stesso definisce “per il Covid-19”. Tuttavia, in un secondo video su Facebook, il cantautore smentisce la ricostruzione di alcuni giornali che lo davano positivo al coronavirus. “Non l’ho mai detto, è una notizia falsa e priva di fondamento. Intraprenderò azioni contro chi l’ha scritto”. Il cantante spiega di essere in ospedale a causa di “tante piccole cose”, ma che il virus non c’entra. “La mascherina? Si deve portare per legge”.