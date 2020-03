Lunedì 30 marzo la nuova settimana inizia con un peggioramento delle condizioni climatiche in Italia, soprattutto nelle aree settentrionali. Si prevedono rovesci diffusi e neve fino a quote collinari su Alpi e Prealpi, mentre piogge sparse si riversano anche al Sud dove nevicate scendono a quote superiori, intorno ai 1000 metri. Le massime saranno in calo al Centro e al Nord tra i 7°C e i 17°C, stabili al Sud (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Pioggia e neve al Nord su Alpi e Prealpi, poi in serata a quote collinari anche tra Emilia e basso Piemonte. Al mattino la neve scende sui rilievi dai 900/1100 metri, in serata imbianca anche i rilievi a 400/900 metri. Le temperature scendono nettamente con massime tra 7°C e i 12°C. Lunedì di pioggia a Milano con temporali nel pomeriggio. Situazione opposta rispetto al capoluogo lombardo a Torino dove i rovesci arriveranno in mattinata e si attenueranno nel corso della giornata.

Le previsioni al Centro

Il tempo peggiora anche nelle regioni centrali su Toscana, Umbria e Appennino portando piogge e temporali nel pomeriggio e neve dai 1400 metri. Sulle coste le condizioni sono migliori con ampie schiarite. Scendono le massime con punte tra i 13°C e i 17°C. Nubi sparse alternate a schiarite a Roma dove non sono previste precipitazioni e la massima tocca i 18°C, stesse condizioni meteo anche a Firenze dove la massima arriverà a 20°C.

Le previsioni al Sud

Nel Meridione la giornata di lunedì 30 marzo inizierà con delle precipitazioni sparse che poi si intensificano e diffondono su gran parte del territorio. Resta alta la quota neve che si ferma intorno a circa 1000 metri. Piove in Sicilia e in serata anche sulla bassa Calabria. Le temperature restano stabili con massime tra i 14°C e i 17°C. A Napoli al mattino il cielo sarà coperto con una graduale attenuazione in serata, deboli piogge a Palermo, soprattutto nelle prime ore della mattinata.