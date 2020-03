Come comunicare con pazienti anziani con difficoltà uditive, quando sono in isolamento per coronavirus? La soluzione l’ha trovata un’infermiera dell’ospedale di Pavullo, piccolo centro sull’Appennino modenese. Carta e penna per avvisare della chiamata di un figlio, dell’esito negativo di un tampone, di un cambio reparto (LA DIRETTA – LO SPECIALE – LA SITUAZIONE IN ITALIA - COME DIFENDERSI DAL CONTAGIO).

Dalla pagina facebook dell'Asl di Modena

L'idea di un'infermiera

"Per gli anziani” racconta l’infermiera “l'isolamento è la cosa più brutta ed è straziante anche per noi. Alla fine potrebbe essere nostro padre o nonno. Qui dentro diventiamo i loro parenti. E se penso che ora noi viviamo i disagi della mascherina, degli occhiali che si appannano, della tuta che sfili solo a fine turno per cui bevi meno ed eviti di andare in bagno spesso... ma loro sono soli e magari non si rendono conto di che succede. A ognuno di loro, quando arriva dico: 'Qui ci siamo noi'".

Fogli scritti e videochiamate

Per loro, le infermiere si sono 'inventate' anche le videochiamate con i parenti a casa, usando tablet donati all'ospedale. "Abbiamo fatto di necessità virtù - spiega il direttore Gabriele Romani - Queste persone stanno da sole tutto il giorno, a volte non capiscono bene cosa stia succedendo. Con i tablet abbiamo sostituito le visite quotidiane dei familiari, che così possono vederli e si tranquillizzano a vicenda". L’ospedale di Pavullo, che fa capo all'Asl di Modena e conta 250 infermieri e un'ottantina di medici, non ha la terapia intensiva. Nelle ultime settimane si è attrezzato ricavando 32 posti letto sui 120 totali, per pazienti Covid non gravissimi.