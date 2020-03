Le persone complessivamente risultate positive al coronavirus in Italia (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE), compresi guariti e deceduti, sono 74.386. Di questi, 57.521 sono i contagiati attuali, di cui 30.920 in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 23.112 ricoverati e 3.489 in terapia intensiva. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.036, che portano il totale a 9.362, mentre i nuovi decessi registrati nell’ultimo giorno sono 683 (ieri erano stati 743). Sono questi i dati diffusi dalla Protezione Civile nel consueto bollettino delle 18, a cui però non ha partecipato il capo Dipartimento Angelo Borrelli, a casa con sintomi influenzali da questa mattina. Al suo posto c’erano Agostino Miozzo, vice capo della Protezione Civile, e Luigi D’Angelo, direttore operativo del Dipartimento. I due hanno fatto sapere che il conto corrente aperto per l’emergenza ha raccolto a oggi oltre 44milioni di euro. (LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN ITALIA: GRAFICI E MAPPE)

I dati regione per regione

Dai dati della Protezione Civile emerge che i contagiati sono:

20.591 in Lombardia

8.256 in Emilia-Romagna

5.745 in Veneto

5.556 in Piemonte

2.639 nelle Marche

2.776 in Toscana

1.826 in Liguria

1.675 nel Lazio

1.072 in Campania

911 in Friuli Venezia Giulia

1.058 in Trentino

748 in provincia di Bolzano

1.023 in Puglia

936 in Sicilia

738 in Abruzzo

686 in Umbria

375 Valle d'Aosta

412 in Sardegna

333 Calabria

53 in Molise

112 in Basilicata.

Quanto alle vittime, se ne registrano:

4.474 in Lombardia

1.077 in Emilia-Romagna

258 in Veneto

449 in Piemonte

287 nelle Marche

142 in Toscana

254 in Liguria

74 in Campania

95 Lazio

70 in Friuli Venezia Giulia

48 in Puglia

43 in provincia di Bolzano

25 in Sicilia

52 in Abruzzo

19 in Umbria

24 in Valle d'Aosta

74 in Trentino

11 in Calabria

18 in Sardegna

8 in Molise

uno in Basilicata.

Tre trasferimenti, 2 in Germania

Altri tre pazienti in terapia intensiva sono stati trasferiti oggi in modalità protetta dalla Lombardia rispettivamente a Genova e, in due, a Lipsia, in Germania, questi ultimi con mezzi della Difesa. Altri positivi al Covid-19 saranno trasferiti nelle prossime giornate, sia attraverso mezzi dell’Aeronautica sia della Germania.

“Apparente stabilizzazione della curva”

Alla richiesta di fare un bilancio dell’andamento dell’epidemia a due settimane dall’entrata in vigore delle restrizioni su tutto il territorio nazionale, Miozzo ha detto che l’Italia sta vivendo “una fase di apparente stabilizzazione”. “Crediamo che il numero di persone infette sia coerente con il trend che la diffusione ha avuto nel Paese - ha spiegato il numero due della Protezione Civile - e questo ci fa pensare che è indispensabile, se vogliamo vedere la curva stabilizzarsi del tutto e poi decrescere, mantenere le rigorose misure di contenimento e di distanziamento sociale. È un momento delicato, non bisogna abbassare la guardia altrimenti la curva potrebbe risalire”.

“Vicini a Borrelli, continuiamo a lavorare”

Il punto stampa è stata anche l’occasione per aggiornare sulle condizioni di Borrelli. “Da questa mattina ha accusato sintomi febbrili e una leggera afonia - ha spiegato Miozzo - quindi per senso di responsabilità e precauzione ha deciso di rientrare presso il proprio domicilio, dove si trova attualmente e da dove continua a lavorare e a seguire con attenzione l’emergenza”. Miozzo ha precisato che “tutto il Dipartimento continua nelle sue attività, siamo vicini a Borrelli e a tutti i colleghi che sono a casa”.

Data ultima modifica 25 marzo 2020 ore 19:04