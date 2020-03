Mentre l’attenzione mediatica è giocoforza concentrata sui grandi ospedali, sulle strutture più sotto pressione (specie in Lombardia, ma non solo), sulla raccolta fondi per aprire nuove terapie intensive, molti ospedali di piccole dimensioni (spesso lontani dai riflettori) hanno bisogno di sostegno. In questa direzione si sono mosse due istituzioni, la Fondazione Valter Longo Onlus in Italia e Create Cures Foundation negli Stati Uniti. La loro campagna di raccolta fondi è destinata all’aiuto dei piccoli ospedali italiani impegnati a contrastare l'epidemia di coronavirus.

Il dg della Fondazione: "Ci arrivano tante richieste di aiuto"

"Ci sono pervenute considerevoli richieste di aiuto per alcuni ospedali di provincia - spiega Antonluca Matarazzo, direttore Generale di Fondazione Valter Longo - che sono in sofferenza a causa dell’emergenza e temono di non poter rispondere adeguatamente alle richieste. Riteniamo che una risposta concreta, responsabile e doverosa da parte della nostra organizzazione possa essere quella di dare nell’immediato il nostro contributo a tutti gli ospedali che ne faranno richiesta, grazie alle donazioni spontanee di amici e sostenitori della Fondazione Valter Longo in Italia e di Create Cures Foundation negli Stati Uniti, sostenendo il nostro Paese nella lotta a questo nuova emergenza epidemiologica".

Caterina Caselli: "Serve un aiuto, ora"

A sostenere l’iniziativa, anche la cantante e produttrice discografica Caterina Caselli: "La situazione negli ospedali - ricorda - è molto grave: ci sono molti contagiati. Medici e infermieri lavorano a ritmi serrati per salvare vite umane, ma le strutture ospedaliere e le terapie intensive sono al collasso. Possiamo aiutare gli ospedali italiani più bisognosi con la raccolta fondi che ha aperto Fondazione Valter Longo Onlus. Tutti possono contribuire, ognuno con le proprie disponibilità. Aiutiamo gli ospedali italiani ora! Grazie per quello che farete!" il suo appello.



I link utili per donatori e ospedali

I fondi raccolti saranno impiegati per rafforzare la terapia intensiva e offrire altri strumenti e dispositivi medici di cui necessitano, fanno sapere dalla Fondazione. Chi volesse approfondire e donare, può andare su https://www.gofundme.com/f/ospedali-italiani-bisognosi; le strutture ospedaliere che si trovano in una situazione di emergenza e ne abbiano bisogno, possono presentare la richiesta di contributo, scaricando il modulo dal sito web della Fondazione al link: https://www.fondazionevalterlongo.org/coronavirus/?lang=it.