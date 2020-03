Morto lo scrittore Alberto Arbasino, aveva 90 anni

È morto nella notte lo scrittore e giornalista Alberto Arbasino. Lo riporta il quotidiano la Repubblica, di cui Arbasino è stato storico collaboratore, così come de l'Espresso, nella sua edizione online. Tra i protagonisti del Gruppo '63, con una grande produzione che ha spaziato dai romanzi alla saggistica, Arbasino aveva 90 anni. Era nato a Voghera ill 22 gennaio 1930. Si è spento, riferisce al quotidiano romano la famiglia, "serenamente dopo una lunga malattia".

Giornalista e autore di libri , saggi, romanzi

Protagonosta della cultira italiana del '900, il saggista e scrittore era noto per la sua vena umoristica che stigmatizzava costumi e vizi degli italiani, mescolando diversi generi letterari. Numerosi i libri al suo attivo, in gran parte di raffinata e ironica critica della società, ha collaborato con Corriere della Sera, Repubblica, Giorno.

Fu deputato indipendete col PRI

Il gruppo letterario cui aderì, il "Grippo '63", contestava con pungente ironia molti modelli della società dell'ecopa. Nato a Voghera il 22 gennaio 1930, laureato in diritto internazionale all'università di Milano, Arbasino è sempre vissuto a Roma da quando si era trasferito nel 1957, l'anno in cui aveva esordito come scrittore con alcuni racconti, incoraggiato da Italo Calvino. Per i suoi 80 anni gli era stata dedicata, nel 2010, un'edizione critica nei Meridiani Mondadori. Arbasino è stato anche deputato al Parlamento come indipendente per il Partito Repubblicano Italiano fra il 1983 e il 1987.