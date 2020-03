La Calabria registra la quarta vittima da Coronavirus. Un 80enne, risultato positivo all'infezione, è morto nel reparto di Rianimazione dell'Annunziata di Cosenza. Il bilancio dei contagi nella Regione, secondo il bollettino della protezione civile del 19 marzo, è arrivato a 164. Intanto a Cinquefrondi, paese di 7mila abitanti in provincia di Reggio Calabria, il sindaco ha disposto la chiusura della cittadina, seppur in assenza di persone malate di Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

La quarta vittima

L'uomo, morto a Cosenza, era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive il 12 marzo scorso con un quadro clinico già compromesso che si è aggravato negli ultimi giorni. Per questo era stato richiesto il trasferimento nel reparto di Anestesia e Rianimazione dove il 20 marzo è deceduto. Altre due persone sono morte in Calabria, per l'infezione da Coronavirus, il 19 marzo. Entrambi vivevano nella provincia di Cosenza. Un altro paziente è deceduto invece la scorsa settimana nel reggino.

La chiusura preventiva di Cinquefrondi

A Cinquefrondi non ci sono casi di contagio da Coronavirus, ma il sindaco Michele Conia ha deciso comunque di disporre le stesse limitazioni previste dal decreto del 9 marzo. Nel paese non si può uscire o entrare, se non per motivi di necessità, cioè "comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Sono vietati gli assembramenti con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone e per situazioni di necessità si intende l'acquisto di beni essenziali come "fare la spesa o recarsi in farmacia", si legge nell'ordinanza. Il sindaco inoltre ha disposto "il divieto di circolazione all'interno del territorio comunale dei veicoli e dei pedoni dalle ore 22:00 alle ore 5:00 se non per comprovati motivi". L'ordinanza impone anche "la chiusura di tutte le attività commerciali nella giornata di domenica ad eccezione delle edicole che possono rimanere aperte fino alle ore 13:00 e le farmacie e le parafarmacie secondo orari e turni prestabiliti" e "il divieto assoluto di sostare sulle panchine di piazze, viali e luoghi pubblici". Mentre gli animali possono essere portati fuori da casa, "ma nelle immediate adiacenze della propria abitazione, e per il tempo strettamente necessario".