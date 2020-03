"La mia speranza è che settimana prossima si cominci a vedere qualcosa. Qualche piccolo segnale positivo di queste norme sembra vedersi, però la mia è un po’ una visione del luogo in cui arrivano gli ammalati e non ho la visione globale. Negli ultimi giorni forse c’è un po’ di pressione in meno sul pronto soccorso e questo fa ben sperare”. Lo ha detto a Sky TG24 Giuliano Rizzardini, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, rispondendo a una domanda su quando si potranno vedere i primi effetti delle limitazioni imposte nei giorni scorsi.

La situazione in Lombardia

Intanto la situazione in Lombardia resta molto grave: il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha riferito il numero di decessi avvenuti negli ultimi 15 giorni è di quattro volte superiore a quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Per domani all'ospedale da campo in corso di allestimento alla Fiera di Bergamo è previsto l'arrivo di oltre cento sanitari provenienti dalla Cina. Ed è di oggi la notizia del decesso di Marcello Natali, segretario della Federazione dei medici di Medicina generale di Lodi.