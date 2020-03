Meteo, le previsioni di mercoledì 18 marzo. VIDEO

Sull'Italia è arrivata una vasta area di alta pressione che garantirà – almeno fino a venerdì - giornate soleggiate e miti, quasi calde. I termometri al Centro-Nord saliranno fino a raggiungere e talvolta superare i 20 gradi su molte città. Farà caldo a Torino, Milano, Bologna, Padova, Firenze e Roma. La giornata migliore sarà giovedì 19 marzo, la vigilia dell'equinozio di primavera.

Irruzione fredda da sabato

Nel weekend ci attendiamo un drastico peggioramento. Masse d'aria gelida provenienti dalla Russia si prepareranno a fare irruzione sull'Italia. Il tempo peggiorerà dalle Alpi del Triveneto verso il resto del Nord con rovesci in serata e nottata. Domenica è atteso un crollo delle temperature su buona parte del Paese e anche una veloce fase di maltempo.

Milano, l’inverno più caldo di sempre

Quello fra il primo dicembre 2019 e il 29 febbraio 2020 a Milano è stato l'inverno più caldo degli ultimi 123 anni, con una media stagionale di 8 gradi, superiore di 3,5 gradi rispetto alla media degli ultimi trent'anni, secondo le rilevazioni dalla Fondazione Omd - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. La temperatura massima assoluta del trimestre, 20 gradi, è stata registrata il 24 febbraio, in un mese in cui con numerosi episodi di foehn che ha avuto 12 giorni con temperature superiori ai 15 gradi.

Le previsioni al Nord

Giornata soleggiata con deboli foschie in Pianura Padana in rapido dissolvimento nel corso della tarda mattinata. Temperature in aumento con valori massimi fino a 20 gradi.

Le previsioni al Centro

In prevalenza soleggiato con lievi disturbi di poco conto. Variabile in Sardegna ma senza piogge. Bel tempo sul versante tirrenico ma anche quello adriatico. Temperature in ulteriore rialzo fino a 21 gradi.

Le previsioni al Sud

Giornata bella e mite con valori fino a 20 -21 gradi. Maggiore variabilità con qualche annuvolamento in più in Calabria e Sicilia. Altrove soleggiato o poco nuvoloso.