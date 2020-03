“Sono contento ed emozionato di ritornare a casa. Sono consapevole del momento che sta passando il nostro Paese, sicuramente non è un momento facile. Io stesso al rientro resterò a casa". Lo ha detto a Sky Tg24 Gennaro Arma, il comandante della nave Diamond Princess pronto a rientrare in Italia. Con lui altri 15 italiani, tutti risultati negativi al secondo test per il coronavirus (LO SPECIALE) dopo il periodo di quarantena in Giappone.

"Restando uniti ce la faremo"

“So bene che non è semplice, non è semplice per nessuno – ha aggiunto il comandante della nave da crociera rimasta bloccata nel porto di Yokohama per più di tre settimane a causa dell'emergenza coronavirus - ma sono convinto allo stesso tempo che restando uniti questa situazione vada a migliorare e che tutti insieme ce la possiamo fare. Trovo che nei momenti di difficoltà ed emergenza il popolo italiano sia un popolo meraviglioso, che tira sempre fuori il meglio. Rispettando le regole, le istruzioni che ci sono state date, rimanendo uniti e con spirito di sacrificio sicuramente usciremo fuori da questa situazione”.

Il rientro in Italia

Il comandante arriverà all'aeroporto di Fiumicino nel tardo pomeriggio. Il 45enne ufficiale campano è partito con un volo da Tokyo, dopo aver completato il periodo di quarantena in un centro sanitario a nord della capitale giapponese ed esser

risultato negativo anche al secondo test del Covid-19. Arma, che ha ricevuto grandi elogi per come ha gestito la quarantena a bordo riuscendo a tenere alto il morale di equipaggio e passeggeri malgrado i tanti contagi a bordo tanto da essere nominato Commendatore dal presidente Mattarella, si trasferirà subito nella sua casa di Meta di Sorrento dove lo attendono la moglie Marianna e la loro figlia.