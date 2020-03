"414 guariti, più di ieri, e 2470 nuovi positivi, meno di ieri, anche se mancano dati Puglia e provincia autonoma di Trento. Ma come vedete anche dai dati della Lombardia il trend è in ribasso”. Lo ha detto il commissario e capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso della quotidiana conferenza stampa per fare il punto sulla diffusione del Covid-19 in Italia (GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO). Intanto, alle 18 del 16 marzo sono 23.073 i positivi al Covid-19 in Italia, 2.470 in più rispetto a ieri. I nuovi guariti sono 414 (2.749 in totale), mentre le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono 349 (2.158 dall'inizio dell'emergenza). (MILANO NOTTURNA NELLE IMMAGINI DALL'ALTO DEI CARABINIERI - LE CITTÀ ITALIANE DESERTE - LE IMMAGINI DELLE WEBCAM - COME DIFENDERSI DAL CONTAGIO: DOMANDE E RISPOSTE) "Ci stiamo regolando anche con le strutture private - ha detto il commissario - che stanno dando un grande contributo e hanno aumentato i posti messi a disposizione del servizio pubblico".

Borrelli: “Tante aziende si propongono per produrre mascherine”

"A breve - ha detto ancora Borrelli - si avvierà la produzione nazionale di mascherine, che è prevista anche nel decreto. Ricevo richieste di tantissime aziende che si propongono di produrle". Poi, interpellato sul decreto: "Le risorse messe in campo dal governo sono sicuramente quelle necessarie, se ne serviranno altre saranno sicuramente messe a disposizione dal governo". (LA CAMPAGNA DI SKY #IORESTOACASA - IL DECRETO CURA ITALIA - GALLERA: PIÙ CASI NUOVI A BRESCIA CHE A BERGAMO - A BERGAMO 522 CASI IN UN GIORNO)

Locatelli (Iss): la decrescita dei contagi è positiva se si consolida per 1 o 2 giorni

Sul numero in ribasso dei contagiati è intervenuto anche Franco Locatelli del Consiglio superiore di sanità (Iss): "Una decrescita degli aumenti... È un bell'ossimoro. È un dato che guardiamo con fiduciosa attenzione. Un segnale di quanto potrebbero darci tutte le misure che abbiamo ricordato. Va consolidato nel giro dei prossimi 1-2 giorni. L'auspicio è continuare a vedere un decremento dell'incremento e allora saremmo anche più confidenti di aver raggiunto un risultato importante per il Paese".

1.851 in terapia intensiva

La Protezione Civile ha riferito che sono 1.851 i malati ricoverati in terapia intensiva, 179 in più rispetto a ieri. Di questi 823 sono in Lombardia. Sono 11.025 i ricoverati con sintomi e 10.197 le persone in isolamento domiciliare.

Data ultima modifica 16 marzo 2020 ore 18:51