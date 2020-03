Meteo, le previsioni di venerdì 13 marzo

Il meteo non smette di stupirci con il suo andamento atipico per il periodo e con ondate di caldo anomalo. Le temperature sono di 6-7 gradi superiori alle medie del periodo praticamente ovunque senza differenze da nord e sud del Paese. Una tendenza che ci portiamo dietro dall’inverno, spesso caratterizzato da tempo asciutto e clima mite. Nel weekend una debole e veloce perturbazione interesserà l’Italia, dapprima al Settentrione e successivamente tutte le altre regioni. Sarà un passaggio effimero che non riuscirà certamente a sopperire al lungo deficit pluviometrico. In ogni caso le temperature scenderanno di qualche grado e pioverà in ordine sparso su molte zone del Paese. Ma la vera sorpresa arriverà dopo: da inizio settimana un super anticiclone favorirà tempo stabile e temperature molto alte. Non sarà estate ma il caldo si farà sentire in modo eccezionale per il periodo.

Le previsioni al Nord

Tempo variabile, a tratti incerto e piovoso. Le precipitazioni saranno deboli e interesseranno dapprima la Liguria e il Friuli Venezia Giulia. Cielo coperto alternato a schiarite altrove. Più soleggiato in montagna. Temperature massime tra 13 e 18 gradi.

Le previsioni al Centro

Tendenza ad un lieve peggioramento sul versante tirrenico con molte nuvole su Toscana e Lazio ma senza piogge. Tempo migliore sull’Adriatico. Temperature in lieve diminuzione ma sempre molto miti con valori fino a 20 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo asciutto e in prevalenza soleggiato al Sud con qualche addensamento sulle regioni tirreniche ma senza piogge. Velature in transito poco significative. Temperature in ulteriore rialzo e comprese tra 18 e 24 gradi.