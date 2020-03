Coronavirus, Lonely Planet invita a viaggiare dentro casa

Anche la Lonely Planet, casa editrice australiana che pubblica guide turistiche famose in tutto il mondo, invita gli italiani a restare a casa per fermare i contagi di Coronavirus (LO SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO). Lo fa dai suoi account social con un post contrassegnato dall’hashtag #IoRestoACasa. “Arrampicatevi sulle Divano Mountains – scrive Lonely Planet Italia - tuffatevi nell’impetuosa Doccia Gelata e provate lo street food di Quelcherestainfrigo. È ora di godervi un luogo magico come non avete mai fatto prima: è ora di stare a casa”.

Sono molti gli account anche di personaggi pubblici che in questi giorni hanno invitato i cittadini a restare a casa rispettando le disposizioni del governo così da cercare di fermare la pandemia di Coronavirus, che sta interessando in modo particolare il nostro Paese.