Meteo, le previsioni di giovedì 12 marzo. VIDEO

L'anticiclone africano sta invadendo il nostro Paese portandoci delle giornate particolarmente calde. Da giovedì le temperature saliranno sopra la media del periodo di 6-7 gradi. I valori termici massimi nella giornata saliranno fino a 20 gradi su gran parte d'Italia, con eccezione della Liguria, del Veneto centro-orientale e delle località di montagna. Al Centro Sud farà molto caldo in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Sardegna e tra Marche e Abruzzo. Temperature in ulteriore ascesa - ma solo al Sud - anche nella giornata di venerdì quando i 26-27°C si potranno registrare nelle zone interne della Sicilia.

Le previsioni al Nord

Infiltrazioni umide sono in arrivo sulle regioni del Nord con nuvoloistà in aumento dapprima sulle regioni occidentali per poi estendersi gradualmente anche al Nord Est. Deboli piogge sulla Liguria. Temperature massime comprese tra 14 e 17 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo tendenzialmente buono ma con nuvolosità in progressivo aumento sulla Toscana e deboli piogge sulla parte settentrionale della regione. Cieli sereni o poco nuvoloso altrove. Massime comprese tra 17 e 20 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo tardo primaverile al Sud con cieli sereni o poco nuvoloso ovunque e temperature molto miti. Qualche banco nuvoloso su bassa Campania e Calabria tirrenica ma senza piogge. Temperature massime fino a 22-23 gradi.