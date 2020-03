Sarà una giornata di bel tempo, in generale, su tutta l’Italia quella di mercoledì 11 marzo. Al Nord tempo stabile salvo qualche addensamento in Veneto e Liguria. Soleggiato anche al Centro. In Sardegna qualche nube è prevista sulle zone occidentali, mentre sul resto del Sud cieli sereni o poco nuvolosi con temperature in rialzo (LE PREVISIONI).

Il tempo al Nord

Al Nord cieli soleggiati un po’ ovunque ma con possibili nuvole sulle coste venete e dal pomeriggio su costa ligure e Prealpi orientali. Le temperature sono in rialzo. A Milano sarà bello con sole splendente per tutta la giornata. La massima registrata sarà di 18°C, la minima di 4°C. Situazione piuttosto simile anche a Torino dove non sono previste nuvole o piogge.

Il tempo al Centro

Come al Nord, anche al Centro sarà una giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. A Roma sole per l'intera giornata e nessuna pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C. Sole e temperature gradevoli anche a Firenze con minima e massima praticamente uguali a quelle della Capitale.

Il tempo al Sud e sulle isole

Al Sud bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili nuvole su nord Sicilia e Sardegna occidentale. A Napoli sole per l'intera giornata con temperatura massima registrata di 17°C, e una minima di 8°C. A Palermo sarà variabile nelle ore centrali della giornata ma non sono previste piogge. La massima sarà di 16°C, la minima di 10°C.