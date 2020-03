Meteo, le previsioni per martedì 10 marzo

Quella di martedì 10 marzo sarà una giornata nuvolosa su tutta l'Italia, con pochi fenomeni temporaleschi associati: prevista qualche debole nevicata sulle Alpi e piogge sparse su Sicilia e Calabria. Le temperature resteranno stabili o in aumento, con massime generalmente comprese tra i 13 e i 18 gradi (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord

Martedì sarà nuvoloso al Nord. Nubi in transito dal mattino su tutte le regioni settentrionali. Non sono previste precipitazioni, tranne che per qualche debole nevicata sulle Alpi. Nel pomeriggio proseguiranno le stesse condizioni della mattinata, sia sull’arco alpino che sul resto dei settori. In serata tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature in rialzo con massime comprese tra i 13 e i 16 gradi. Neve oltre i 900 metri di quota. Venti deboli di direzione variabile e mari mossi o poco mossi. Parzialmente nuvoloso a Milano e a Torino, con temperature di 16 e 12 gradi.

Le previsioni al Centro

Nuvolosità in transito anche al Centro. Nubi sparse al mattino su tutte le regioni, ma senza precipitazioni previste. Nel pomeriggio non ci saranno particolari variazioni e la nuvolosità si alternerà a qualche schiarita. Le stesse condizioni si rinnoveranno in serata con qualche cielo coperto, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime comprese tra i 13 e i 18 gradi. Venti moderati da Nord e mari da mossi a molto mossi. Parzialmente nuvoloso a Roma e Firenze, con temperature di 18 e 17 gradi.

Le previsioni al Sud

Cieli coperti e qualche pioggia al Sud. Nubi su tutte le regioni dalla mattina, con rovesci sparsi su Sicilia e Calabria. Le piogge proseguiranno anche nel pomeriggio sulla Sicilia, altrove il tempo sarà variabile ma senza ulteriori precipitazioni. In serata le condizioni andranno migliorando con qualche schiarita. Temperature stabili con massime comprese tra i 13 e i 18 gradi. Venti moderati da Nord Ovest e mari molto mossi. Parzialmente nuvoloso e 16 gradi a Napoli, pioggia e 15 gradi a Palermo.