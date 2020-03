Si stavano recando all'aeroporto di Bologna per prendere un volo per Madrid, dopo aver 'violato' la zona rossa della provincia di Parma (tra le 5 sotto osservazione in Emilia Romagna per il coronavirus): sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale per un controllo (IL LIVEBLOG - RIVOLTE NELLE CARCERI: 6 MORTI A ROMA - L'EMERGENZA IN BORSE, MILANO IN FORTE CALO).

20 e 25 anni, andavano all'aeroporto Marconi

Durante la verifica, alla richiesta di specificare il motivo per cui si trovavano fuori dalla loro provincia di residenza, hanno risposto che stavano andando all'aeroporto per partire per viaggio di piacere. Entrambi sono stati denunciati. I due ragazzi, 20 e 25 anni, sono stati invitati a rientrare nella loro provincia di residenza.