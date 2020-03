Meteo, le previsioni di lunedì 9 marzo

Pioggia al Nord, nuvole al Centro e qualche sprazzo di sole al Sud. Sono queste le previsioni meteo sull'Italia per lunedì 9 marzo. La settimana, quindi, inizia con tempo incerto e temperature senza grosse variazioni. Già da martedì, poi, inizierà un graduale miglioramento (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Lunedì piovoso e con molte nubi al Nord. In mattinata sono previsti acquazzoni, in particolare, sulla Liguria e sulle altre regioni del Nordovest. Asciutto sulle pianure del Nord-Est. Qualche nevicata sui rilievi alpini centro-occidentali intorno ai 700-800 metri e a quote più basse sul comparto centrale. Le temperature sono in lieve calo, con massime tra 10 e 13 gradi. A Milano è atteso qualche rovescio e il termometro oscillerà tra i 5 e i 10 gradi. A Torino qualche sprazzo di sole, con temperature tra 3 e 13 gradi.

Le previsioni al Centro

Parecchie nubi e piogge sparse anche al Centro, soprattutto sull’alta Toscana. I rovesci interesseranno dal pomeriggio anche altri settori tirrenici. Cielo coperto sulle altre zone, con poca possibilità di pioggia. Termometro stabile, con massime comprese tra 13 e 16 gradi. A Firenze cielo coperto, senza pioggia, e temperature tra 5 e 12 gradi. Stessa situazione a Roma, con temperature tra 2 e 13 gradi.

Le previsioni al Sud e sulle Isole

Al Sud cieli più soleggiati, con meteo in peggioramento verso sera. Nubi e piovaschi sono attesi in alcune zone, in particolare sul basso Tirreno. Sulle altre zone, nuvole sparse e scarse precipitazioni. Dal pomeriggio, piovaschi potrebbero interessare la Sardegna e l’ovest della Sicilia. Le temperature sono stabili, con massime tra 13 e 17 gradi. A Napoli qualche timido raggio di sole e temperature tra 7 e 14 gradi. Stessa situazione a Palermo, con temperature tra 11 e 16 gradi.