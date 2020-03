Sarà un weekend dal meteo variabile quello del 7 e 8 marzo, contrassegnato in parte dalla presenza della pioggia che continuerà a cadere su alcune regioni. Sabato soleggiato a Nordovest, mentre qualche residuo piovasco interesserà il Nordest. Al Centro-Sud, invece, attese piogge con nevicate sui rilievi appenninici, mediamente intorno ai 1.000/1.200 metri di quota. Per domenica attesi miglioramenti, eccezione fatta per i settori più meridionali della Puglia, della Basilicata ionica, della Calabria e della Sicilia (LE PREVISIONI).

Il meteo di sabato 7 marzo

Per sabato atteso il sole a Nordovest, mentre al Centro-Sud il tempo sarà molto più instabile con piogge e neve sopra ai 1.000 metri.

Le previsioni al Nord

Alcuni fenomeni interesseranno ancora il litorale veneto e l'Emilia Romagna, mentre nel resto del Nord Italia il tempo sarà soleggiato. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 11 e 14 gradi. A Milano nuvoloso, mentre a Torino sole e 11 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro situazione instabile su Adriatiche ed Est Sardegna, con precipitazioni sparse. Asciutto altrove, salvo locali piovaschi sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 11 e 16 gradi. A Roma cielo nuvoloso, così come a Firenze.

Le previsioni al Sud

Piogge al Sud, con anche acquazzoni e qualche temporale. Neve in Appennino. Temperature in diminuzione, massime tra 13 e 17 gradi. A Napoli prevista pioggia, così come a Palermo.

Il meteo di domenica 8 marzo

Domenica tempo soleggiato al Centro-Nord, con un miglioramento anche al Sud, a parte per alcune Regioni che rimarranno interessate dalla pioggia e dai temporali.

Le previsioni al Nord

Al Nord soleggiato, anche se tra il tardo pomeriggio e la serata torneranno alcune nubi sul Nordovest, con l'arrivo di un nuovo fronte atlantico. A Milano tempo nuvoloso come anche a Torino.

Le previsioni al Centro

Al Centro prevalentemente soleggiato, con temperature in lieve rialzo durante il giorno. Tuttavia tornerà a fare più freddo di notte. A Firenze nuvole sparse, mentre a Roma sole e 17 gradi.

Le previsioni al Sud

Migliorerà il tempo anche al Sud. Nei settori più meridionali della Puglia, della Basilicata ionica, della Calabria e della Sicilia, però, ci saranno ancora nubi e qualche pioggia. A Palermo pioggia e 15 gradi, mentre a Napoli sarà soleggiato.