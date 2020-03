Meteo, le previsioni di venerdì 6 marzo. VIDEO

Dai primi di marzo si è aperta una fase di tempo instabile, o per meglio dire, una fase di tempo estremamente variabile con piogge intense, neve a quote collinari ma anche ampi spazi di sereno. E le temperature sono scese ma non crollate. Potremmo dire che è il tempo tipico del mese di marzo che porta – in genere – delle belle giornate ma anche fredde sorprese invernali.

Allerta gialla nel Friuli Venezia Giulia

La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo, dalla mezzanotte alle 12 di venerdì, a causa delle piogge abbondanti, del vento forte e delle mareggiate previsti sulla bassa pianura e lungo la costa. Dalla notte sono attese precipitazioni in genere abbondanti e temporali. Sulla costa soffierà vento da sud da sostenuto a forte e non si escludono mareggiate e acqua alta. Sono previste nevicate oltre i 500 metri.

Le previsioni al Nord

Tempo in miglioramento sulle regioni di Nord Over, ancora piovoso sul versante orientale. Neve sulle Alpi in calo fino a 800/1000m in serata, 1200m sull'Appennino Emiliano. Temperature in aumento con valori massimi compresi tra 11 e 14 gradi.

Le previsioni al Centro

Molto variabile sulle regioni centrali con possibili piogge sul basso Lazio, In Toscana e in genere sull’area appenninica. Tempo migliore sull’area adriatica. Temperature in aumento con valori massimi fino a 16-17 gradi.

Le previsioni al Sud

Ancora piogge sulla Campania e Calabria tirrenica in lento miglioramento nel corso del giorno. Piogge qualche temporale possibili anche su Basilicata e Puglia. Ventoso ma con temperature in aumento e valori massimi fino a 20 gradi.