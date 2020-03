Tanta paura ma nessuna conseguenza a Castel San Giorgio, nel salernitano, dove un uomo, in seguito ad un incidente d'auto, è precipitato per oltre 150 metri in un dirupo riportando diverse fratture in tutto il corpo senza essere però in pericolo di vita. Nel video di Storyful si vede il salvataggio, con un elicottero, da parte dei vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. California, cane si incastra tra colonne: liberato da pompieri. VIDEO