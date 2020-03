Per gli antichi egizi era il nettare degli dei. Nei secoli è diventata la bevanda del popolo. Ma in tutto questo tempo la birra è sempre stata presente nella dieta umana. Alla prima bibita alcolica inventata dall'uomo è dedicata la Settimana della Birra Artigianale. Dal 2 all'8 marzo torna il grande evento dedicato al settore birrario, giunto alla decima edizione e nato da un'idea di Andrea Turco, fondatore di Cronache di Birra, con la collaborazione del docente dell’Unione Degustatori Birre, Salvatore Cosenza. Dalle Alpi alla punta dello Stivale: ecco gli appuntamenti da non perdere, tra degustazioni, cene con abbinamenti e visite nei birrifici di tutta Italia.

Le Debuttanti e l'obiettivo dell'evento

Il via alla manifestazione è stato sancito ufficialmente dal Ballo delle Debuttanti, organizzato il 28 febbraio, in cui Salvatore Cosenza ha presentato 18 birre inedite, realizzate da altrettanti produttori. Ma il calendario degli eventi è fittissimo e interessa tutte le regioni di Italia. Duplice l'obiettivo degli organizzatori. Da un lato esaltare l'aspetto conviviale della bevanda, cavalcando il momento di grande popolarità che la birra artigianale sta vivendo tra i consumatori. Dall'altro promuovere il settore, offrendo visibilità ai prodotti dei microbirrifici e a tutte le realtà operanti nel settore (pub, birrerie, beershop, associazioni e produttori).

Gli altri eventi in evidenza

Martedì 3 marzo, a Venezia, le protagoniste saranno le birre trappiste, con un mini corso organizzato da Venice Beer Masterclass. Da mercoledì 4 marzo si parte anche con le visite agli impianti e le degustazioni presso i birrifici Il Baldo Birraio a Costermano sul Garda (Vr) e Ibeer di Fabriano (An). Nello stesso giorno, a Campagnano di Roma, AgriLab presenta le sue "debuttanti". Giovedì 5 marzo, ad Altamura, la Bottega del Luppolo ospiterà il birraio di Birrificio Mastino, dedicando sette spine alle sue miscele. Venerdì 6 marzo a Potenza il beer sommelier Gerardo Romano introdurrà gli ospiti della Birroteca al mondo del Lambic. Nello stesso giorno, al Maratonda di Verona si celebreranno le birre acide.

Weekend in birrificio

Porte aperte per molti birrifici nella giornata di sabato 7 marzo. A Forgaria nel Friuli (UD) si potrà visitare lo stabilimento Birra Garlatti Costa in compagnia del mastro birraio, con la possibilità di assaggi in sede. Stessa cosa succederà in Liguria: a Savona da BEdreamER e a Genova da Maltus Faber. In Lombardia, a Rogno (BG), si terrà un laboratorio sulle materie prime presso il Birrificio Agricolo Pagus. il Birrificio Trunasse di Centallo (CN) aggiunge alla visita in birrificio, una cotta pubblica e un barbecue conviviale. Ritual Lab di Formello (Rm), vincitore del titolo Birrificio dell’anno 2020, organizza per curiosi e appassionati una cotta pubblica. Gran finale domenica 8 marzo con la sessione di Beer Yoga nel cortile del birrificio Cantaloop di Cantalupo nel Sannio (Is).