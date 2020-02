Regno Unito, la protesta di Extinction Rebellion alla miniera di carbone di Consett

Il gruppo ambientalista ha dato il via alla tre giorni di manifestazione. L'obiettivo è fermare i lavori di estensione del sito. L'azione "We are the Dead Canaries" (Siamo i canarini morti) è la prima di una serie di iniziative programmate in occasione della Quaresima