In Liguria la messa ai tempi del coronavirus (SEGUI LA DIRETTA - POLEMICA CONTE-FONTANA - I NUMERI VERDI ISTITUITI DALLE REGIONI) si ascolta in streaming. "Nella vita serve sempre un piano B pronto", ha scritto monsignor Giacomo Martino, parroco della chiesa di San Tommaso e responsabile diocesano della Migrantes. "Vi comunico che, alle 18.30 di tutte le sere e domenica alle 10.30 celebrerò la Messa sul nostro canale Internet YouTube". Dopo l'ordinanza della Regione e dell'arcivescovado che hanno sospeso l'accesso alle chiese per cercare di contenere l'espansione del coronavirus, i sacerdoti non si sono fatti abbattere e sono corsi ai ripari.

Anche catechismo e oratorio sono online

Don Roberto Fiscer, parroco della SS. Annunziata del Chiappeto e anima di 'Radio fra le note', ha informato i suoi parrocchiani che "la Santa Messa andrà in onda in radio e vi invito a collegarvi con Radio Fra Le Note sulla App oppure il sito radiofralenote.it o il canale 810 della TV". Ai più piccoli non mancherà neppure il catechismo o l'oratorio. "Per il Catechismo e Acr/Scout vi farò una sorpresa" scrive don Fiscer. "Il 'Catechismo del don' sarà in diretta" alle 17.00 nei giorni del catechismo - martedì, mercoledì e venerdì - e con gli educatori sabato alle 15.00 si gioca in diretta alla radio. E voi da casa potrete anche vincere".