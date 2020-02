Una scossa di terremoto si è verificata nel primo pomeriggio di sabato in Emilia Romagna. A segnalare il sisma è stato l'Ingv che ha individuato l'epicentro nel comune di Correggio (in provincia di Reggio Emilia). La scossa, di magnitudo 3.4, è stata avvertita dalla popolazione ma al momento non si segnalano danni.

"La scossa si è sentita. È durata pochissimo ed è stata di tipo sussultorio, i lampadari non si sono mossi - ha raccontato Ilenia Malavasi, sindaca di Coreggio - Al momento non ci risultano danni, anche se sono scattati diversi allarmi nelle aziende. Ci siamo immediatamente attivati precauzionalmente coi nostri tecnici e la protezione civile. Stiamo già mettendo in atto in questi minuti tutte le verifiche opportune su edifici pubblici e in particolare sulle scuole".



Data ultima modifica 22 febbraio 2020 ore 15:40