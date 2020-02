Coronavirus, il tribunale di Milano chiude al pubblico

Il tribunale di Milano resterà chiuso al pubblico da lunedì prossimo per l'emergenza Coronavirus in Lombardia (LIVEBLOG): "Su disposizione dei capi dell'ufficio - si legge in una circolare interna consultata dall'AGI - si comunica che lunedì 24/02 tutti gli uffici, comprese le segreterie dei pm, saranno chiusi al pubblico fino a nuova disposizione. Fuori dai rispettivi uffici verrà affisso un avviso per il pubblico, in cui si comunica che tutte le istanze devono essere depositate presso gli sportelli U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico, ndr.)".



Resta a casa personale tribunali residente nel Lodigiano

La chiusura del tribunale di Milano non è l’unica misura adottata per far fronte all’emergenza. Devono infatti restare a casa tutti coloro che lavorano nei tribunali del distretto della Corte d'appello di Milano che risiedono nei comuni del basso lodigiano colpiti dal coronavirus. È quanto ha deciso il presidente della Corte d'appello di Milano Marina Tavassi. Nella sua direttiva, Tavassi dispone che "in via precauzionale, il personale di magistratura, togati e onorari, il personale amministrativo nonché tutte le persone che svolgono stage formativi presso gli Uffici e che siano residenti nei suddetti comuni, si astengano dall'attività lavorativa/formativa presso tutti gli Uffici giudiziari del Distretto sino a nuova disposizione". Nel distretto della Corte d'Appello di Milano operano nove tribunali: Como, Milano, Monza, Pavia, Lodi, Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese.