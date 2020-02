Grazie all’alta pressione sarà un venerdì di generale bel tempo quello che si prospetta per l’Italia il 21 febbraio. Si attendono cieli sereni soprattutto al Nord, fatta eccezione per qualche nevicata sui confini alpini, e al Sud, mentre al Centro si registrerà qualche addensamento nuvoloso in più. Le temperature sono in generale aumento (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord

Al Nord si segnalano nevicate sui confini alpini alto-atesini, cielo coperto in Liguria nella mattinata e qualche foschia notturna lungo il Po. Per il resto il sole dominerà le regioni settentrionali della penisola. A Milano cielo sereno o poco nuvoloso e temperature comprese tra i 2 e i 14 gradi. Idem a Torino, con temperature però leggermente più basse (0-14 gradi), ma comunque in rialzo rispetto ai giorni precedenti.

Le previsioni al Centro

Anche nelle regioni centrali sarà in generale una giornata di bel tempo quella di venerdì 21 febbraio, salvo qualche locale addensamento di tipo medio-basso sulla Sardegna occidentale, sulla Toscana e sull’Umbria. Altrove si attende tempo stabile e soleggiato. A Roma è previsto cielo sereno e temperature tra 1 e 16 gradi. Sole anche a Firenze, dove la minima toccherà i 2 gradi e la massima i 15.

Le previsioni al Sud

Grazie al dominio dell’alta pressione anche le regioni meridionali saranno caratterizzate da stabilità e bel tempo ovunque. Anche qui le temperature saranno in rialzo, con massime fino a 17 gradi. A Napoli è previsto sole e temperature tra 5 e 14 gradi. Bel tempo anche Palermo, dove le temperature saranno comprese tra 9 e 16 gradi.