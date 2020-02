Bebe Vio sfida Luca Parmitano e “pilota” un aereo per la prima volta. VIDEO

Scambio di battute via Twitter tra la giovane schermitrice e campionessa paralimpica Bebe Vio e l’astronauta Luca Parmitano (CHI È). AstroLuca, come si fa chiamare Parmitano sul social network, si è congratulato in un tweet con la 22enne per le medaglie ottenute in Ungheria in uno degli ultimi appuntamenti della Coppa del mondo prima delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. “Voli altissima anche senza ali, adesso ti serve giusto un aereo per tornare a casa”, le ha scritto l’astronauta. In risposta, l’atleta ha pubblicato un video in cui la si vede alla guida di un simulatore di volo: “Lo piloto io - ha twittato Bebe Vio - Tu invece sei pronto per una sfida in pedana con il fioretto?”. (LA BARBIE CON IL VOLTO DI BEBE VIO)

Ai comandi di un Boeing 777

Nel filmato pubblicato da Bebe Vio su Twitter si vede l’atleta salire a bordo di un simulatore Cae di Alitalia. In questo modo la campionessa di scherma, affiancata da un pilota esperto, ha potuto virtualmente mettersi ai comandi di un Boeing 777. “Non abbiamo troppe persone a bordo, vero?”, ha scherzato la schermitrice, invitando gli ipotetici passeggeri a “guardarsi un film” mentre lei simulava un decollo.