E’ morta a 17 mesi. Ora, quattro pediatri sono indagati per omicidio colposo. I fatti sono ancora tutti da accertare, si sa solo che il 17 febbraio la piccola è deceduta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Regina Margherita di Torino, dove era arrivata il 13 febbraio in condizioni gravissime dopo essere stata visitata ad Aosta. Il pm di Aosta Francesco Pizzato ne ha disposto l'autopsia.

Dall’ospedale di Aosta a Torino

La bambina è stata portata una prima volta all'ospedale Beauregard di Aosta il 16 gennaio. Quindi ancora il 5, 6 e 11 febbraio. Manifestava problemi alle vie respiratorie e febbre alta (fino a quasi 39 gradi). I pediatri l'hanno sempre dimessa, prescrivendo antipiretici. In quei primi giorni del mese la piccola aveva anche perso un chilo di peso. L'ultima visita risale al 12 febbraio: nella notte la situazione precipita e la bambina viene trasferita al reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta e poi in elicottero in quello del Regina Margherita di Torino, dove è arrivata in condizioni disperate.

Quattro indagati

Dopo la denuncia della famiglia della piccola, venerdì 14 febbraio, la procura di Aosta ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, indagando i quattro pediatri che di volta in volta l'hanno visitata. Con la morte della piccola, l'ipotesi di reato è poi cambiata in omicidio.