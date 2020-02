Iniziano oggi i festeggiamenti per i 100 anni della Garbatella, uno dei quartieri storici di Roma. A organizzare i vari eventi è stato il Municipio VIII insieme alle realtà sociali della zona e ai comitati di quartiere. Per l'occasione è stata istituita anche la 100×100 Card: si tratta di una carta che dà diritto all'ingresso gratuito, riduzioni sui biglietti e priorità di prenotazione negli eventi culturali organizzati per il Centenario. I possessori della Card (completamente gratuita) potranno usufruire anche di sconti e di promozioni nei negozi dell'VIII municipio che aderiscono all'iniziativa. "Il Centenario di Garbatella non è solo una festa di quartiere, ma un programma collettivo di una comunità che rivendica la propria identità guardando al futuro – si legge sul sito creato a hoc per l'evento – Raccogliere la voglia di festeggiare non solo un quartiere ma una comunità è sicuramente per il Municipio Roma 8 una grande responsabilità sociale, culturale e politica. Già da alcuni anni sono sorti comitati spontanei di quartiere che progettano e immaginano questo appuntamento".

Il programma dei festeggiamenti

Martedì 18 febbraio 2020 - alle 10.30, la Cerimonia istituzionale in piazza Brin animata dalla banda dei vigili e dai bambini delle scuole. In diversi punti del municipio gli alunni si impegneranno in un flash mob che richiamerà in simboli del centenario: cuore e 100. Alle 19, al Teatro Palladium è in programma il concerto gratuito dell'Orchestra di Piazza Vittorio.

Da venerdì 21 a domenica 23 febbraio 2020 - in piazza Bartolomeo Romano, dopo il tramonto, è in programma il Video mapping multimediale di Daniele Spanò.

Sabato 22 febbraio 2020 - notte bianca dei negozi, con artisti di strada e mostre fotografiche aperte fino alle 24.

Domenica 23 febbraio 2020 - dalla mattina Sfilata di carnevale e, alle 14, Concerto in piazza Sauli.