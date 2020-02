Dopo giorni di bel tempo, lunedì 17 febbraio nel Nord Italia e su alcuni tratti dell'area centrale tirrenica sono attesi cieli molto nuvolosi, con qualche pioggia sparsa sulla fascia alpina e prealpina e qualche debole nevicata a quote alte (LE PREVISIONI). Qualche rovescio è atteso anche in Liguria. Su gran parte della Val Padana è prevista la presenza di densi banchi nebbiosi. Sul resto della Penisola persisteranno invece buone condizioni meteo, con cieli sereni e soleggiati. Le temperature sono ovunque stazionarie e sopra la media stagionale: dovrebbero iniziare a calare da mercoledì 19 febbraio.

Le previsioni al Nord

Al Nord cieli molto nuvolosi in Pianura Padana con deboli precipitazioni su Liguria, Piemonte orientale e Lombardia occidentale, in particolare sulla fascia alpina e prealpina con possibili spruzzate di neve. Foschia e nebbie su gran parte della Val Padana. Temperature stazionarie, massime comprese tra 10 e 15 gradi. A Milano possibilità di qualche pioggia, con le temperature che registrano una massima di 11 gradi. Cielo coperto a tratti a Torino, dove non dovrebbe piovere.

Le previsioni al Centro

Al Centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nubi sulla Toscana con possibilità di qualche locale pioviggine soprattutto al mattino. Temperature perlopiù stazionarie, massime tra 12 e 17 gradi. Cielo nuvoloso a Firenze, dove non sono comunque attese precipitazioni. Tempo più soleggiato a Roma, dove si prevede il passaggio di qualche nuvola in transito.

Le previsioni al Sud

Al Sud l'anticiclone rinnova condizioni di bel tempo grazie alla permanenza dell’alta pressione, con solo qualche nube su alta Campania e Sicilia occidentale. Temperature senza variazioni, massime tra 13 e 18 gradi. Giornata di sole splendente a Napoli, mentre a Palermo il cielo dovrebbe essere più coperto.